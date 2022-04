World Liver Day 2022 : शरीर में दिखने लगें ये 7 बदलाव, तो समझ लें लिवर पर जमने लगा है फैट, डैमेज का बढ़ रहा खतरा

World Liver Day 2022 : शरीर में दिखने लगें ये 7 बदलाव, तो समझ लें लिवर पर जमने लगा है फैट, डैमेज का बढ़ रहा खतरा

Signs and causes of liver failure: लिवर का फैटी होने का संकेत शरीर में तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन मर्ज बढ़ने के साथ इसके संकेत शरीर देने लगता है।

Published: April 17, 2022 08:38:04 am

हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लिवर की समस्या से लोग बचे रहें। लिवर का फैटी होना उन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिसमें लिवर का आकार निरंतर बढ़ता जाता है। खाना पचाने की क्षमता भी कमजोर होने लगती है और ये लिवर को इतना नुकसान पहुंचा देती है कि लिवर धीरे-धीरे खराब होने लगता है और मात्र लिवर ट्रांसप्लांट ही इसके इलाज का रास्ता बचता है।

Tips to keep liver healthy

फैटी लिवर की समस्या अचानक नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक खराब खान-पान और खराब जीवनशैली के बाद ऐसा होता है। हालांकि, इसके पीछे एक नहीं, कई कारण होते हैं। तो चलिए जानें कि शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जब लिवर फैटी होने लगता है।

फैटी लिवर के कारण-Causes Of Fatty Liver

फैटी लिवर के लक्षण आपको शुरुआत में नहीं दिखते हैं लेकिन जब लिवर 75 फीसदी तक खराब हो जाता है तो अचानक से इसके संकेत मिलने लगते हैं। हालांकि, अगर आप अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं , लेकिन आपका वजन अधिक है या फिर आप डायबीटीज के मरीज हैं या बहुत ज्यादा जंक और ऑयली फूड्स खाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर अल्कोहल लेते हैं तो अकेले यही आपके लिवर को डैमेज करने के लिए काफी है।

फैटी लिवर के लक्षण- Fatty Liver Sysmptoms

1. हर समय थकान महसूस होना

2. पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द होना

3. भोजन पचाने की क्षमता का क्षीण होना

4. वजन कम होना

5. आंखों और त्वचा पर पीलापन

6. पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर सूजन होना

7. मिचली या उल्टी आना

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए इन बातों का रखें ध्यान- Keep these things in mind to keep the liver healthy हाई-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों से बचें-avoiding foods with high-glycemic index- नॉन ऐल्कोहॉलिक स्टीटोहेपेटाइटिस फैटी लिवर डिजीज से बचाव के लिए आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। सफेद रोटी, सफेद चावल और आलू के अलावा हाई-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों में चीनी, आटा, कुकीज, क्रैकर्स और कुछ फल जैसे- केला, अंगूर, और किशमिश भी शामिल है। यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं, शुगर पेशंट के लिए लाभकारी है शकरकंद, जबकि इन्हें देती है नुकसान

लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाएं- What to eat if liver is fatty

जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता जैसे शतावरी, सेम स्प्राउट्स, ब्रॉकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, फूलगोभी, अजवाइन, ककड़ी, बैंगन, कोलार्ड साग, स्विस चार्ड, केल, सरसों, शलजम, मशरूम, भिंडी, प्याज, मटर, मिर्च, मूली, स्क्वैश, टमाटर, तोरी और गोभी। इन चीजों को आप अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं। पेट साफ ना होने के साथ ही कब्ज के हैं ये 9 अन्य लक्षण, जानें इस समस्य के कारण और निवारण

चीनी और फ्रक्टोज से बनाएं दूरी-Stay away from sugar and fructose

स्‍वीट कोल्‍ड ड्रिंक्‍स, स्पोर्ट्स ड्रिंक, मीठी चाय व जूस के सेवन से बचें क्‍योंकि इसमें ज्‍यादा मात्रा में शुगर और फ्रक्टोज होता है और ये लिवर के लिए भी नहीं होते हैं।

तो अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

