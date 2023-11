Brain health: आपकी ये पांच आदतें ब्रेन को कर सकती हैं डैमेज

जयपुरPublished: Nov 02, 2023 12:28:06 pm Submitted by: Jaya Sharma

Five habits that damage the brain: ब्रेन शरीर का कंमाड सेंटर माना जाता है, लेकिन अक्सर हम इसकी देखभाल करना ही भूल जाते हैं। आमतौर पर ऐसी बहुत सी आदतें होती है, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। यदि आप आज से ही इन हैबिट्स को दूर कर लें, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, साथ ही इन आदतों से दूरी आपको सेहतमंद बनाए रखती हैं।

Brain health: आपकी ये पांच आदतें ब्रेन को कर सकती हैं डैमेज

मानसिक स्वास्थ्य के लिए खान—पान की तरह हमारी आदतें भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। आदतों में सुधार करके हम न सिर्फ तनाव को दूर को सकते हैं, बल्कि ब्रेन की सेहत भी सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं वो पांच कौनसी आदतें हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इनमें सुधार करके हम न सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि सेहतमंद जिन्दगी भी जी सकते हैं।