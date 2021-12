Health Tips: अधिक तेल-मसाले युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चिकन, मटन, फ्रेंच फ्राइस, बर्गर आदि का सेवन टीबी के मरीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें काफी मात्रा में सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है।

Foods to Avoid If Diagnosed With Tuberculosis