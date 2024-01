गर्भवती महिलाएं खाएं ये 10 चीजें, होने वाला बच्चा होगा दूध से भी गोरा और तंदुरुस्त

Foods to Eat During Pregnancy For a Fair Baby : हर माँ-बाप को चाहिए कि उनका आने वाला बच्चा सबसे सुंदर और स्वस्थ हो। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, तो गर्भवती महिलाएं प्रोटीन, आयरन, और फैटी एसिड से भरपूर आहार लें। आज हम आपको उन 10 खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो खाने से बच्चा गोरा हो सकता है।