Dengue Diet: डेंगू में भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ऐसी रखें अपनी डाइट

Dengue Diet: डेंगू में भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ऐसी रखें अपनी डाइट

what not to eat in dengue: जीका वायरस के चलते डेंगू और चिकनगुनिया का डर भी बढ़ गया है। इन बीमारियों में प्लेटलेट्स कम न हो इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नही, चलिए जानें।

Published: April 15, 2022 07:36:12 am

डेंगू बुखार का इलाज (Treatment of dengue) सहीं समय पर हो तो जानलेवा बन जाता है। डेंगू या चिनकगुनिया का इलाज केवल लक्षणों पर किया जाता है। इसकी कोई दवा नहीं है। दोनों ही बीमारियों में खानपाना का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें बुखार में खानी चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि इनका सीधा असर प्लेटलेट्स पर पड़ता है।

Must eat these things in dengue fever

डेंगू बुखार में ब्ल्ड में मौजूद प्लेटलेट्स तेजी से घटने लगते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के कारण ही जान जाने का खतरा बना रहता है, इसलिए जरूरी है कि ये जान लिया जाए कि क्या खाने से प्लेटलेट़्स बढ़ते हैं और क्या खाने से प्लेटलेट्स क होती जाएंगी और रिकवरी नहीं हो सकेगी।

डेंगू के बुखार में मरीज की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो चलिए जानें कि इस बीमारी में क्या चीजें खाने से प्लेटलेस्ट बढ़ेंगी और क्या खाने से और घटती जाएंगी।

डेंगू बुखार में जरूर खाएं ये चीजें, बढ़ेगा प्लेटलेट्स- Must eat these things in dengue fever, platelets will increase

1. पपीते का रस- पपीते का रस प्लेटलेट्स को बढाने में मदद करता है। इसके अलावा पपीते की पत्तियां बुखार दूर करती हैं। इसलिए सुबह और रात में पपीते का पत्तों का रस पी सकते हैं। डेंगू के मरीज के लिए पपीता बहुत असरकारक होता है।

2. प्रोटीन- डेंगू के मरीज को प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए उसे अंडे, दूध और डेयरी के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर मरीज को नॉनवेज खा सके तो मछली, चिकन और मीट अपने खाने में शामिल करें।

3. नारियल का पानी- डेंगू के बुखार में नारियल का पानी रामबाण का काम करता है। नारियल के पानी में कई मिनरल्स और पोषक तत्व होते है जो शरीर को फिट रखते हैं। 4. नींबू का रस- नींबू का रस डेंगू के मरीज की यूरिन के जरिए शरीर में मौजूद वायरस और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। इसके अलावा नींबू का रस शरीर के भारीपन को भी दूर करता है।

5. फल- संतरा, पपीता, अमरूद, कीवी, आलू बुखारा, तरबूज जैसे फलों को डेंगू के बुखार आने पर खाना चाहिए। इससे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। इन फलों को खाने से मरीज को खूब पेशाब होगी। जिसके चलते वायरस पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा।

6. सब्जियां- डेंगू बुखार के समय टमाटर, कद्दू, गाजर, खीरा, चुकंदर आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स से भरपूर ये सब्जियां मरीज के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। इसके अलावा सब्जियों को हल्का पकाकर या उबालकर ही खाना चाहिए।

7. दलिया- डेंगू बुखार आने पर शरीर का एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए मरीज को दलिया देनी चाहिए और यह आसानी पच भी जाती है। 8. हर्बल टी- डेंगू बुखार के आने पर अदरक और इलाइची से बनी हर्बल टी को मरीज को पीना चाहिए।

9. पानी- अधिक से अधिक पानी पीना डेंगू के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 10. सूप- डेंगू के मरीज को सूप देना चाहिए। इससे उसकी हड्डियों का दर्द भी कम होगा और मुंह का स्वाद भी ठीक रहेगा।

डेंगू बुखार में भूल कर भी न खाएं ये चीजें, घटेगा प्लेटलेट्स- do not eat these things in dengue fever, platelets will decrease ऑयली या फ्राइड फूड (Oily/Fried food)- डेंगू के मरीजों को ऑयली या फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड के कारण ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल बढ़ सकता है और डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने से इसका खतरा भी रहता है। साथ ही पाचन क्रिया कमजोर होने से ऐसे खाने से उल्टी या दस्त हो सकती है।

मसालेदार खाना (Spicy Food)- डेंगू के मरीजों को मसालेदार खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यह पेट में एसिड जमा कर सकता है और अल्सर की दिक्कत बढ़ा सकता है। इसकी वजह से ठीक होने में लंबा समय लग जाता है क्योंकि शरीर को दोगुनी बीमारी से लड़ना पड़ता है।

कैफीन वाले ड्रिंक्स (Caffeinated beverages)- डेंगू में शरीर को तरल पदार्थों की बहुत जरूरत होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूब चाय या कॉफी पिएं। ये डिहाइड्रेशन को और बढ़ा देते हैं। कैफीनयुक्त ड्रिंक्स से दिल की धड़कन बढ़ाने, थकान और मांसपेशियों की दिक्कत बढ़ सकती है।

नॉनवेज खाने से रहें दूर (Avoid Non-vegetarian food)- डेंगू के मरीजों को नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें खूब सारा मसाला होता है और ये आसानी से पचता भी नहीं है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

