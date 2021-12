COVID symptoms : ओमीक्रॉन के चार लक्षण जो डेल्टा से अलग हैं

अभी दुनिया पूरी तरह कोरोना महामारी से उबरी भी नहीं थी के । कोविड-19 के ओमीक्रॉन वैरिएंट ने लोगों में एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है। WHO के अनुसार यह नया वैरिएंट वायरस के व्यवहार को ही बदल देता है। इस वैरिएंट ने साउथ अफ्रीका के साथ भारतीय लोगों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह नया संस्करण डेल्टा वैरिएंट की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वैरिएंट के लक्षणों में अंतर बताने वाले कुछ शोध सामने आए हैं।

नई दिल्ली : दुनिया में अब एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा है जिसके चलते अब प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में पहली बार पाया गया ओमीक्रॉन वेरिएंट अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। इस बीच अभी तक यह बात पुरी तरह से सामने नहीं आई थी कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या-क्या हैं। दक्षिण अफ्रीका स्थित डिस्कवरी हेल्थ के सीईओ डॉ रयान नोच ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि डॉक्टरों ने ओमीक्रोन से पीड़ित रोगियों में लक्षणों के कुछ अलग सेट को नोट किया है सबसे आम शुरुआती संकेत में गले में खराश और नाक का बंद हो जाना शामिल है। यही लक्षण यूके में भी मरीजों में पाया गया है, इन रोगियों में सिरदर्द और थकान सहित चार लक्षण मजूद थे जिसमें सभी के गले में खराश थी। मामलों की जांच से पता चला है कि मुख्य रूप से सर्दी जैसे लक्षण ओमीक्रॉन के सबसे सामान्य लक्षण थे। अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए इसके लक्षण के बारे में बताया है। ओमीक्रॉन रोगियों की जांच करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में अध्ययन किए गए ओमीक्रॉन रोगियों में एक सामान्य लक्षण मिला है।

four symptoms of Omicron that are different from Delta