दिन में 2 बार ये काम करने से निमोनिया का खतरा होगा आधा, ये रहा बेहद आसान तरीका

Gargle twice a day to reduce your risk of pneumonia :

इस बार सर्दी थोड़ी देरी से आई है। इससे दिन में तापमान अधिक और रात का तापमान कम रह रहा है। दिन में संक्रमण फैलने वाले वायरस, बैक्टीरिया तेजी से पनप रहे हैं। इससे तेजी से संक्रमण फैला रहा है। दूसरी तरफ कोरोना से हमें कई सीख मिली थी जैसे नियमित मास्क लगाना, भीड़भाड़ में जाने से बचना, हाइजीन का ध्यान रखना और हैल्दी दिनचर्या अपनाना आदि। ऐसा न करने से न केवल संक्रमण बढ़ रहा है बल्कि सामान्य फ्लू भी निमोनिया और अन्य सांस की बीमारी व लंबी खांसी में बदल रहा है। बचाव के लिए कोरोना वाली सीख को शुरू करना होगा।