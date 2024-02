क्या आपको खुजली और दर्द के साथ पानी भरे दाने हैं? जानिए क्या है इलाज

Genital herpes के लक्षण: Symptoms of Genital herpes - त्वचा पर छोटे-छोटे दाने जिनमें मवाद नहीं बल्कि पानी भरा होता है।

- खुजली, झुनझुनी या जलन का एहसास

- बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन या मांसपेशियों में दर्द

- मूत्र त्याग करने में दर्द

Genital herpes के कारण: Causes of Genital herpes - संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध

- संक्रमित व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध

- रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर



Genital herpes केउपचार: Treatment of Genital herpes दवा: दाद के इलाज के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाएं लक्षणों को कम करने और वायरस को दूसरों तक फैलाने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

घरेलू उपचार: कुछ घरेलू उपचार हैं जो लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ लगाना, नमक के पानी में स्नान करना, और एलोवेरा जेल लगाना।





Genital herpes की रोकथाम: Genital herpes prevention कंडोम का उपयोग: कंडोम का उपयोग जननांग दाद के संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है।

संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध न रखें: यदि आप जानते हैं कि आपके साथी को दाद है, तो उनके साथ यौन संबंध न रखें जब तक कि उनके लक्षण पूरी तरह से ठीक न हो जाएं।

अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें: स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, और पर्याप्त नींद लें।

अगर आपको लगता है कि आपको जननांग दाद (Genital herpes) हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है: हर्पीस दो प्रकार के होते हैं: एचएसवी-1 और एचएसवी-2। एचएसवी-1 आमतौर पर मुख दाद का कारण बनता है, जबकि एचएसवी-2 आमतौर पर जननांग दाद का कारण बनता है।

दाद एक दीर्घकालिक बीमारी है: यह ठीक नहीं होता है, लेकिन यह समय के साथ कम गंभीर हो सकता है।

दाद के लक्षण आमतौर पर 2-4 सप्ताह तक रहते हैं: दाद के पहले प्रकोप के लक्षण आमतौर पर बाद के प्रकोपों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं।

दाद संक्रामक है: जब लक्षण मौजूद होते हैं तो दाद सबसे अधिक संक्रामक होता है।

गर्भवती महिलाओं को दाद के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए: दाद नवजात शिशुओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।



अगर आपको दाद है, तो आप अपने डॉक्टर से निम्नलिखित के बारे में बात कर सकते हैं:

दवा: दाद के लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं।

तनाव प्रबंधन: तनाव दाद के प्रकोप को ट्रिगर कर सकता है।

यौन स्वास्थ्य: दाद के साथ सुरक्षित यौन संबंध कैसे रखें।



यहां कुछ सहायक संसाधन दिए गए हैं:

राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: https://www.cdc.gov/std/

विश्व स्वास्थ्य संगठन: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus