Good News: कोरोना के बाद मैमोरी लॉस और थकान, वायरस की वजह से नहीं?

अब तक माना जाता था कि कोरोना संक्रमण के बाद सिरदर्द, दिमाग की धुंध और थकान जैसी परेशानियां वायरस के सीधे दिमाग को संक्रमित करने के कारण होती हैं। लेकिन जर्मनी की एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक, ये परेशानियां सीधे दिमाग से नहीं, बल्कि शरीर में कहीं और हो रही सूजन की वजह से हो सकती हैं।

Good News Covid May Not Be Directly Causing Memory and Fatigue