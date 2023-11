महीने में 8 दिन सिर दर्द? ये गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है

When Migraine Cause Heart attack: सिर में दर्द को अगर आप हल्के में लेते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत खास है। ज्यादा सिरदर्द एक बीमारी का संकेत है। क्या आप महीने में आठ या अधिक दिन सिरदर्द से पीड़ित रहते हैं? तो यह अलार्मिंग साइन है, क्योंकि ये माइग्रेन का कारण है। माइग्रेन तब और खतरनाक हो जाता है जब ये क्रोनिक माइग्रेन में बदल जाए।

Monthly Headaches Could Be a Warning Sign of Heart Failure, High Blood Pressure, and Depression