Heart disease from covid: कोविड के बाद सिरदर्द-गले में खराश, दिल की सूजन का है संकेत, जानिए क्या है मायोकार्डिटिस बीमारी

Inflammation of the heart: कोरोना वायरस का अटैक शरीर में कई बीमारियों का कारण बनता है। इसमें एक बीमारी दिल में सूजन की भी है।

कोरोना से ठीक होने बाद भी शारीरिक समस्याएं कम नहीं होती हैं। जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से ग्रस्त रहे लोगों पर कोरोना का खतरा ज्यादा होता है, हालांकि कई स्थितियों में कोरोना के बाद भी लोग इन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

Headache-sore throat after covid is sign of Enlarged of heart-myocarditis disease