Health Tips: दाल और सब्जी में हींग का छौंक लगाने से, सेहत को मिलते हैं कई अद्भुत फायदे

Health Tips: हींग का सेवन करने से सेहत को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। दाल और सब्जी में जब हींग का छौंक लगाया जाता है तो खाने का स्वाद बढ़ा दी है। ठीक ऐसे ही हींग का इस्तेमाल करने से शरीर की कई समस्या को दूर किया जा सकता है। हींग का इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधीय के रूप में किया जाता है। हींग का इस्तेमाल स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। पाचन को बेहतर बनाने में हींग का सेवन करना फायदेमंद होता है। हींग बच्चों की पेट दर्द की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होता है। तो आइए जानते हैं हींग से मिलने वाले फायदे के बारे में

Health benefits of asafoetida if using in Lentils and Vegetable