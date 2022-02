Clove Benefits On Empty Stomach: खाली पेट लौंग चबाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Clove Benefits On Empty Stomach: खाली पेट लौंग की कली चबाने से उल्टी, गैस, डायरिया या ब्लोटिंग आदि समस्याओं से निजात मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में लौंग का सेवन ना करें। आप सुबह खाली पेट लौंग की एक या दो कली चबाकर ही इसके फायदे ले सकते हैं।

Health Benefits of Eating Clove On Empty Stomach In Hindi