Benefits And Disadvantages Of Maize: मक्का खाने के स्वास्थ्य लाभ और जानें इससे होने वाले कुछ नुकसान

Benefits And Disadvantages Of Maize: जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अधिक तेल-मसाले युक्त भोजन करने के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर को नियंत्रित करने के लिए बायोफ्लेवोनॉयड, विटामिन सी और केरोटेनॉइड्स से युक्त मक्के का सेवन कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद कर सकता है।

Health Benefits Of Maize And Its Side Effects In Hindi