Increase The Power Of Milk: दूध में इन चीजों को मिलाकर पिएंगे तो बनेगी सेहत

Increase The Power Of Milk: बादाम और दूध दोनों ही कई मायनों में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने गए हैं। बादाम और दूध कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दूध में कैल्शियम, पोटैशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, फास्फोरस, सोडियम पाए जाते हैं, जबकि जबकि बादाम में पोटैशियम, कैल्शियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम तथा फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

Healthy Options To Add In Milk In Hindi