Heart Attack Symptoms जबड़े में और बाएं हाथ की बाजू में होने वाला दर्द भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है

सर्दियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और ठंडी के मौसम हमारे स्वास्थ से जुड़ी समस्या भी बढ़ जाती है। इसी मे एक है हार्ट अटैक की समस्या। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण सीने में दर्द और चक्कर आना शामिल है। हालांकि इनके अलावा शरीर और भी कुछ छोटे-छोटे संकेत देता है। जिनको लोग अकसर नजरअंदाज कर देते हैं। यह ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी समय पर पहचान से हार्ट अटैक के खतरे से बचा जा सकता है।

नई दिल्ली : राजीव गांधी अस्पताल के कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत कुमार के मुताबिक, सीने में दर्द के अलावा शरीर में हार्ट अटैक के अन्य जो लक्षण होते हैं वह माइल्ड हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। जिनका समय पर समाधान नहीं होने से बाद में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि इन अन्य लक्षणों की भी पहचान की जाए। डॉ. अजीत ने बताया कि जबड़े में और बाएं हाथ की बाजू में होने वाला दर्द भी हार्ट अटैक का लक्षण होता है। जबड़े के पिछले हिस्से में होने वाले दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि दांत की कोई परेशानी कि वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कई मामलों में यह हार्ट अटैक का लक्षण होता है। जो समय पर इलाज़ नहीं मिलने से स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसमें दर्द जबड़े से शुरू होकर गर्दन तक फैल जाता है। इन लक्षणों के आते ही अगर हार्ट की सभी जांच करा ली जाए तो खतरा काफी कम हो जाता है। इससे अटैक आने से पहले ही मरीज को बचाया जा सकता है। साइलंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है

