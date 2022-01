जानें क्या हार्ट हेल्थ का पढ़ता है आपके उम्र पर भी असर

आज के इस आर्टिकल में हम हार्ट अटैक के विषय में बात करेंगे आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हार्टअटैक आपकी उम्र पर असर डाल रहा है।

भारत दिन-ब-दिन हार्ट अटैक से जान जाने वाले लोगों की संख्या में आगे बढ़ता जा रहा है । हमारे खान पान रहन सहन में आए बदलाव का असर हमारे जीवन पर साफ दिख रहा है। तनावपूर्ण जिंदगी का असर हमारे हार्ट के लाइफ पर भी पड़ रहा है । हेल्दी हार्ट के लिए स्ट्रेस किसी बीमारी से कम नहीं आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे हार्ट हेल्थ पर होने वाला असर आपके उम्र पर भी पड़ रहा है। हार्ट की समस्या से जुड़ने के बाद आपके उम्र के कम होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं इसके अलावा हॉट संबंधित बीमारी का असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगता है। आपके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है।

heart health has an effect on your age too