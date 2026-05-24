Heat Wave का असर महिलाओं पर क्यों होता है अलग? फिजिशियन से जानें लू के लक्षण, खतरे और बचाव

Heat Wave Effect in Women: The Conversation की रिपोर्ट के अनुसार, हीट वेव का असर महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में अलग और कई बार ज्यादा गंभीर हो सकता है। फिजिशियन डॉ. बाबूलाल वर्मा, उप जिला अस्पताल के अनुसार, महिलाओं में लू लगने पर बार-बार थकान, चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द, शरीर में पानी की कमी और बेचैनी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है।