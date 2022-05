High Cholesterol Dangerous Signs: पैर में दर्द के साथ दिखने लगें ऐसे बदलाव, तो ये शरीर में भयानक रूप से बढ़ चुके कोलेस्ट्रॉल का संकेत है

Signs of Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो इसके संकेत पैरों में नजर आते हैं। पैरों में संकेत का मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल अपने चरम सीमा पर है।

May 05, 2022

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालैसिस अटैक जैसी घातक बीमारियां का जोखिम बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण आसानी से नजर नहीं आते, लेकिन जब नजर आते हैं, इसका मतलब होता है कि बॉडी में ये खतरानक लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए अगर नीचे बताए जा रहे लक्षण आपको नजर आएं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज शुरू कर दें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम हो सके।

Signs of cholesterol in the body