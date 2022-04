पैरों की सूजन और दर्द को करना है कम, तो इन टिप्स और होम रेमेडी से मिलेगा क्विक आराम

क्या आपके पैरों में सूजन (Swelling in feet and ankle) आती है? तो आपके लिए कुछ टिप्स और होम रेमेडी ऐसे हैं जो तुंरत आराम दिला सकते हैं।

Published: April 14, 2022 01:50:52 pm

पैरों में सूजन आना कई कारणों से होता है। सूजन की वजह से कई बार पैरों में दर्द, ऐंठन और चलने तक में परेशानी होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि पैरों की सूजन की वजह जानी जाएग और साथ ही कुछ उपाय किए जाएं जिससे सूजन और दर्द से आसानी से मुक्ति मिल सके।

अक्सर एक जगह पर घंटों बैठे या खड़े रहने के कारण पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ के पैरों के साया टखनों में सूजन आ जाती है। आप भी सूजन से परेशान हैं तो कुछ उपाय और फूड टिप्स आपको इससे तुरंत आराम दिलाएंगे।

पैरों में सूजन के कारण-Causes of swollen feet

पैरों में सूजन की कई वजह होती है। कई बार शारीरिक और कई बार फिटिंग और पॉश्चर के कारण ऐसा होता है। खराब फिटिंग के जूते, प्रेग्नेंसी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशन या हैवी वेट के कारण पैरों में सूजन आती है। किडनी संबधित बीमारी, एडिमा, वेन थ्रॉबोसिस या गठिया में भी सूजन आना आम बात है। सूजन को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जानें कि सूजन को खत्म करने के घरेलू उपाय (Home Remedies to Get Rid From Swollen Feet) क्या हैं।

सूजन कम करने के टिप्स एंड ट्रिक्स-Tips and tricks to reduce swelling 1. दिन में 8-10 ग्लास पानी पिएं हालांकि यह उल्टा लग सकता है, पर्याप्त तरल पदार्थ लेने से वास्तव में सूजन को कम करने में मदद मिलती है। जब आपका शरीर पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड नहीं होता है, तो इस दौरान ये आपके शरीर में उप्लब्ध पानी का इस्तेमाल करने लग जाता है। इस कारण आपको अपने पैरों में सूजन दिखाई देनें लगती है. इसलिए जरूरी है कि खुद को हाईड्रेट रखा जाए।

2. कंप्रेशन मोजे खरीदें कंप्रेशन मोजे किसी मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पहली बार इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में 12 से 15 मिमी या 15 से 20 मिमी की मरकरी वाले मोजे ही लेनें चाहिए। ये अलग अलग कंप्रेशन और वजन में आते हैं, इसलिए हल्के वजन वाले मोजे के साथ शुरुआत करना काफी बेहतर होता है। इससे आपको अपने टाइप का अंदाजा लग जाएगा और तब आप अधिक राहत देने वाले मोजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. नमक वाले पानी से मिलेगी राहत एप्सम सॉल्ट (मैग्नीशियम सल्फेट) न केवल मांसपेशियों के दर्द में मदद कर सकता है बल्कि सूजन कम करने में भी काफी असरदार है। दरअसल होता ये है कि एप्सम सॉल्ट हमारे पैरों से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के साथ हमारे विश्राम को भी बढ़ाता है।

4. अपने पैरों को ऊपर उठा कर रखें जब आप सो रहें हो तो आप अपने पैरों को खुद से थोड़ा उंचाईं पर रखें। आप इसके लिए सोते समय अपने पैरों के नीचे तकिया, कुशन या अन्य कोई ऊंची चीज रख सकते हैं, जिससे आपके पैर दिल से थोड़ा ऊपर हो जाएं। इससे आपके ब्लड फ्लो में मदद मिलती है।

5. वजन कम करें अधिक वजन होने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, जिससे निचले छोरों में सूजन हो सकती है। इससे पैरों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है, जिससे चलते समय दर्द हो सकता है। इससे पैरों में फ्लड का निर्माण भी हो सकता है। वजन कम करने से आपके पैरों में खिंचाव कम हो सकता है जो आपके पैरों की सूजन कम कर सकता है।

सूजन में न खाएं ये फूड्स -Do not eat these foods in inflammation रिफाइंड फूड्स जैसे पेस्ट्री, व्हाइट ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज, तली-भुनी चीजें, सोडा, शुगरी ड्रिंक्स, रेड मीट, प्रॉसेस्ड मीट आदि के अधिक सेवन से सूजन की समस्या बढ़ जाती है। इनका सेवन बेहद कम करें. ये सभी फूड्स क्रोनिक डिजीजेज जैसे हार्ट की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा को बढ़ाते हैं, इनसे इंफ्लेमेशन ट्रिगर होता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

