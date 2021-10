Home remedies for dry cough:अगर आप भी सूखी खाँसी आने से हो गए हैं परेशान तो जानें इन घरेलू उपचार के बारे में

Home remedies for dry cough: अगर आपको लगातार सूखी खांसी से दर्द और परेशानियां हो रही है, दवाइयों का असर भी कम हो रहा है, अपने काम पर दर्द की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आइये जानते हैं सूखी खांसी के घरेलू उपचार के बारे में

लखनऊ. Home remedies for dry cough- खांसी आना एक आम बात है पर अगर आपको लगातार सूखी खांसी आ रही है तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है| सूखी खांसी आने से आपको गले में दर्द के साथ इसका असर अपनी डेली लाइफ के कामों में पर भी दिख सकता है| और कभी-कभी आपको इसकी वजह से कुछ खास मौकों पर शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है| मार्केट में मिलने वाली दवाइयां भी कभी-कभी अपना साइड इफ़ेक्ट दिखा जाती हैं| इसलिए आइये जानते हैं घऱेलू उपचारों के बारे में जिनकी मदद से आपको आने वाली सूखी खांसी से छुटकारा मिल सकता है-

सूखी खांसी का कैसे करें उपचार(How to get rid off dry cough)

1) अदरक(Ginger)- अदरक की जड़ से अदरक वाली चाय को छिलके या कटी हुई जड़ को गर्म पानी में डुबोकर भी बना सकते हैं। और अगर इसे सूखी खांसी में शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाये तो यह और भी फायदेमंद हो सकता है। या फिर अदरक को कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं, या सूखी खांसी को दूर करने के लिए अदरक की जड़ को चबा सकते हैं।

2) हल्दी(turmeric)- हल्दी में करक्यूमिन होता है, यह सूखी खाँसी सहित कई स्थितियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। काली मिर्च के साथ लेने पर यह खांसी के अलावा और भी चीजों में मददगार साबित होता है| या पीने के लिए ठंडे संतरे के रस में 1 चम्मच हल्दी और 1/8 चम्मच काली मिर्च मिलाकर गर्म चाय में भी बना सकते हैं। इससे खांसी में जल्द आराम मिलेगा|

3) शहद(honey)- 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों(adults) और बच्चों के लिए, शहद का उपयोग दिन और रात की सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जा सकता है जो जलन को कम करने और गले को कोट करने में भी मदद कर सकता है। गर्म पानी या चाय में मिलाकर, या फिर दिन में चार-पांच बार एक-एक चमच्च शहद के सेवन से जल्द आराम मिलेगा|

4) पेपरमिंट(peppermint)- पेपरमिंट में मेन्थॉल होता है, जो गले में खांसने से परेशान होने वाले तंत्रिका अंत(nerve endings) को सुन्न करने में मदद करता है। यह दर्द से राहत प्रदान कर सकता है और खांसी को कम कर सकता है। पेपरमिंट टी पीना या पेपरमिंट लोजेंज को चूसना से और खासकर रात को सोने से ठीक पहले पुदीने की चाय पीने से रात में होने वाली खांसी से राहत मिलती है।

5) गर्म पानी और नमक से गरारे(gargle with warm water and salt)- गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिला कर गरारे करने से खांसी-जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है।

6) गेहूं की भूसी(wheat bran)- खांसी के उपचार के लिए गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, पांच लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका एक कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा।

7)गाजर का जूस(carrot juice)- सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी में गाजर का जूस काफी फायदेमंद होता है लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन न करें।

