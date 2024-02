दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर देंगी ये 5 चीजें, एक बार आजमाकर देखें

दांत के दर्द के लिए क्या करें- कोल्ड कंप्रेस What to do for toothache - cold compress

कोल्ड कंप्रेस का उपयोग आमतौर पर दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, खासकर चोट के बाद हुए दर्द के लिए। यह आपको दांत दर्द से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकता है। एक तौलिये में कुछ बर्फ के तुकडे लपेटें और इसे चेहरे के प्रभावित हिस्से पर कुछ देर के लिए रखें।