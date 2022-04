सिरदर्द से चुटकियों में मिलेगा आराम, बस ऐसे करें मसाज और अपनाएं ये घरेलू उपाय

सिरदर्द (Headache) के पीछे एक नहीं अनेक कारण होते हैं। इन दिनों गर्मी और डिहाइड्रेशन (Heat and Dhydration) के कारण भी आए दिन सिर में दर्द होता है। अगर आप भी सिर दर्द से अधिकतर परेशान रहते हैं, तो आपके लिए कुछ अचूक आयुर्वेदिक (Aurvedic) उपाय हैं, जो सिर दर्द (Remedy For Headache) को आसानी से ठीक कर देंगे।

Published: April 06, 2022 03:26:10 pm

आए दिन सिर दर्द होने पर पेनकिलर लेना खतरनाक होता है। खासकर उन लोगों के लिए गर्मी एक बड़ी मुसीबत है जो सिर दर्द या माइग्रेन के मरीज हैं। इसलिए यहां आपको ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों और तरीकों को बता रहे हैं, जिससे आपको तुरंत आराम भी मिलेगा और दर्द होने की फ्रिक्वेंसी भी घटेगी।

सिर में दर्द में आइस थेरेपी होती है बेहद कारगर

सिर दर्द के कारण- Headache Reason सिरदर्द कई बार स्ट्रेस, ज्यादा सोचना, नींद की कमी या मौसम के कारण भी होता है। लेकिन बार-बार अगर दर्द हो तो ऐसे में एलोपैथी दवाएं दूसरे ही बीमारियों का खतरा बढ़ाने लगती हैं, ऐसे में आपको होम रेमेडीज का सहारा लेना चाहिए। जिसके यूज से कुछ ही मिनटों में आपका सिरदर्द बंद हो जाएगा और आप बार-बार दवा खाने से बच जाएंगे।

सिर दर्द से छुटकारा पाने के क्विक उपाय- Quick Remedies to get rid of Headache

सिर दर्द होने पर सबसे पहले नहाएं और उसके बाद एक अंधेरे कमरे में लेट जाएं। इसके बाद कोई भी ठंडा या कोई भी एसेंशियल ऑयल जिसकी खूबू आपको पसंद हो, उसकी मसाज सिर पर कराएं। सिर पर मसाज के साथ कंधे की भी मालिश करें। ये क्विक पेन रिलीव उपाय है। आप चाहे तो एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर यूज करें। इसकी खूशबू भी दर्द को दूर करने में सहायक होती है। ऐंशियल ऑयल को नारियल तेल में मिक्स कर सिर की मसाज करें।

सिरदर्द में इन घरेलू उपाय से मिलेगा आराम- home remedies will give relief in headache पुदीना की पत्तियों का पेस्ट लगाएं- पुदीने में मैगनीज, तांबा और विटामिन सी होता है और साथ ही इसकी पत्तियां एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल और जीवाणुरोधी भी होती हैं। पुदीन की ताजी पत्तियों के अर्क से बना मिंथॉल ऑयल किसी तेल में मिक्स कर मसाज करें। इसके अलावा आप पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बना लें और इसे माथे पर लगा कर आराम करें। ये दर्द को खींच लेगा।

लौंग का तेल या पेस्ट- जिस तरह लौंग का तेल दांत के दर्द में फायदेमंद होता है, उसी तरह इसका पेस्ट या तेल सिरदर्द में भी बहुत असरदार होता है। लौंग पीसकर थोड़ी सी गर्म कर लें और इसके बाद माथे में लगाएं। ऐसा करने से ये दर्द को खींच लेता है।

नारियल का मिश्रण - सिर के दर्द में नारियल की सूखी गिरी और मिश्री सूर्य उगने से पहले खाएं। ये आयुर्वेदिक नुस्खा सिर के दर्द को जड़ से खत्म करता है। सरसों के तेल को नाक में डालें- अगर दर्द माथे से लेकर सिर तक में फैला है तो नाक में सरसों के तेल की दो-दो बूंद डालें। इससे सिर में बहुत तेजी से आराम मिलेगा।

कोल्ड थेरेपी- अगर दर्द असहनीय है तो आप कोल्ड थेरेपी का सहारा लें। इसके लिए आईस से सिर पर सिकाई करें। आइस को किसी पॉलिथिन में डाल लें और इससे सिर पर रखें। ये माइग्रेन में भी बहुत लाभाकारी थेरेपी है।

सिरदर्द होने पर क्या खाएं या पीएं- what to drink in case of headache

जब भी सिर दर्द हो आप नींबू पानी का इंटेक बढ़ा दें। चाहें तो इसमें अदरक और शहद भी मिक्स कर लें। बार-बार ये ड्रिंक घूंट-घूंट कर पीते रहे बहुत आराम मिलेगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें