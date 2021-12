बदलते मौसम में सबसे बड़ी दुविधा इस बात की है कि लक्षणों के आधार पर कोल्ड, फ्लू, सीजनल एलर्जी और कोरोना वायरस के बीच का अंतर समझ नहीं आ पा रहा है। इस कारण सर्दी-गर्मी के असर से भी लोग भयभीत हो रहे हैं और कोरोना संक्रमण का डर उन्हें अधिक सताने लगता है।

How allergy symptoms are different from covid —19