कोविड-19 से पाचन तंत्र हो सकता है गड़बड़, जानें ठीक रखने के उपाय

कोविड-19 सिर्फ सांस की बीमारी नहीं है, ये हमारे पेट को भी खराब कर सकता है. कई लोगों को कोरोना के बाद लंबे समय तक पेट की दिक्कतें रहती हैं, जैसे कब्ज, दस्त, पेट फूलना, उल्टी और दर्द.

How Covid-19 Wrecks Digestion and What You Can Do to Fight Back