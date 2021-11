कुछ लोग जहां वज़न बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं तो वहीं लोग कुछ वज़न काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है की इंसान को अपना कितना वज़न कम करना चाहिए। कई लोग एक महीने में ही अपना ज्यादातर वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए वह काफी प्रयत्न करते हैं। अपने आप को भूखा रखते हैं। काफी अलग अलग तरह की डाइटिंग करते हैं और उनको ऐसा करने में सफलता भी मिल जाती है वह कुछ किलो कम भी कर लेते हैं।

how much weight loss in a month is beneficial for health