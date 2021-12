प्लांट बेस्ड डायट को वेजिटेरियन डायट के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार की डायट में ज्यादातर मात्रा उन चीजों की शामिल होती है, जो हमें सीधे तौर पर पेड़-पौधों से प्राप्त होती हैं। इसमें फल, सब्जी, नट्स आदि शामिल हैं। इस तरह की डायट के कई तरह के फायदे होते हैं, जो बॉडी को फिट रखने के साथ ही उसे बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं।

How plant based diet is beneficial for your health