Covid-19 वैक्सीन के लिए ऐसे बुक करें अपॉइंटमेंट, पढ़ें पूरा प्रोसेस

Covid-19 Vaccine Appointment: कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से वृद्धि होने के साथ ही केंद्र और राज्यों की सरकारों ने टीकाकरण में तेजी दिखाई है। वर्तमान में हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड (covishield), भारत बायोटेक की कोवैक्सिन (Covaxin) और रूस की स्पुतनिक-V (sputnik V) वैक्सीन उपलब्ध है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन देश में करोड़ो लोगों को लगाई जा चुकी हैं, लेकिन देश में टीकाकरण को गति देने के उद्देश्य से अन्य देशों से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है। रुसी वैक्सीन स्पुतनिक-V भी cowin पोर्टल पर उपलब्ध हो चुकी है। 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग वाले भारतीय नागरिक अब अपॉइंटमेंट बुक करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आज हम आपको वैक्सीन बुक करवाने की पूरी प्रोसेस बता रहे हैं।

Covid-19 Vaccination center

कोरोना वैक्सीन बुक करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर का चयन करना होगा। 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लिए वैक्सीन सेंटर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन 18+ के लिए वैक्सीन सेंटर अभी बहुत ही कम हैं। ये सेंटर वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बदलते रहते हैं। अतः कोरोना वैक्सीन अपॉइंटमेंट के लिए अपने नजदीकी 2-3 सेंटर को विकल्प के रूप में लेकर रखें। यदि वैक्सीन सेंटर नजदीक के जिले में है, तो वहां भी जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है।

How to Check nearest vaccination center and slots availability

वैक्सीन लगवाने के लिए 18+ के युवाओं को अपॉइंटमेंट बुक करवाना जरुरी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सबसे पहले Cowin की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएं।

2. नए यूजर रजिस्ट्रेशन करें और पहले से रजिस्टर्ड यूजर सीधे लॉगिन करें।

3. लॉगिन करने के बाद अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाएं।

4. यहां नई टैब में जिले का चयन करके या पिन कोड दर्ज करके वैक्सीन सेंटर और स्लॉट की उपलब्धता देखी जा सकती है।

How To Book Appointment For covid vaccine



कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के पास सेंटर और वैक्सीन चुनने का विकल्प भी मौजूद है। लेकिन कुछ वैक्सीन की कमी होने के चलते उन्हें बहुत कम सेंटर पर उपलब्ध करवाया गया है। वैक्सीन सेंटर के सामने उपलब्ध वैक्सीन का नाम भी दिया जाता है। ज्यादातर जगहों पर covid vaccine booking time निश्चित नहीं किया गया है। वैक्सीन बुकिंग के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. वैक्सीन बुकिंग के लिए शाम 7:30 बजे cowin पर लॉगिन कर लें।

2. अपने नजदीकी सेंटर के लिए तारीख और जिले का चयन करें या सीधे पिन कोड दर्ज करें।

3. इसके बाद सर्च के बटन पर तब तक क्लिक करते रहें जब तक कि कोई वैक्सीन सेंटर उपलब्ध नहीं हो।

4. वैक्सीन सेंटर के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। किसी भी वक्त स्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

5. वैक्सीन सेंटर आने के बाद दिए गए View slot पर क्लिक करें।

6. नई टैब में 9 बजे से 5 बजे तक के समय में स्लॉट का चयन करें।

7. अपॉइंटमेंट बुक होने के साथ ही आपके मोबाइल पर सन्देश भी आ जाएगा। वैक्सीन सेंटर पर जाते समय आईडी कार्ड भी साथ में लेकर जाएं, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त लगाया गया है।

इन टिप्स को आजमाने से पक्का मिलेगा वैक्सीन का स्लॉट!

वैक्सीन बुक करवाने के लिए नजदीकी सेंटर का पिन कोड और उमंग मोबाइल एप्लीकेशन होना जरुरी है। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बुक अपॉइंटमेंट के अंदर कैप्चा दर्ज नहीं करना होगा। कैप्चा दर्ज करने में अधिक समय लगता है और ऐसे में स्लॉट पहले से बुक हो जाते हैं।