नई दिल्ली : कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से एक बार फिर पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। अगर आप भी कोरोना के नए वेरिएंट आमिक्रॉन के आतंक से चिंता तनाव और घबराहट महसूस कर रहे हैं । आप को तो बता दें कि यह मानसिक स्थिति लोगों को मेंटली सिक बना रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को शांत रखने के लिए तनाव और चिंता से जहां तक हो सके खुद को दूर रखें। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह ओमिक्रॉन के डर से खुद को स्‍ट्रेस फ्री बना सकते हैं।

How To Get Rid Of Stress And Anxiety Of Omicron