जानें डेंगू से बचाव के कुछ असरदार घरेलू उपाय

डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो होती तो मच्छरों के कारण है। परंतु आपको कई तरह के तकलीफ दी जाती है आज के इस आर्टिकल में हम आपको डेंगू से बचने के उपचार बताएंगे।

आजकल दिल्ली और महानगरों में डेंगू के केस बढ़ते ही जा रहे हैं । डेंगू ने फिर से अपना पैर पसार दिया है। ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। डेंगू में ना केवल सिर दर्द ,बुखार बल्कि बदन दर्द सिर दर्द ऐसे कई अनेक समस्या होते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ने वाला बुखार भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि डेंगू में हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है । आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनको अपनाकर आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छकरों से बचना। जैसा कि हम सभी जानते है कि डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है इसलिए इसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। सावधानी बरतें और डेंगू मच्छरों से बचें यही सबसे आसान उपाय है।

