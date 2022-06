Health Tips: वायु प्रदूषण से अपने फेफड़ों का बचाव करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

Health Tips: वायु प्रदूषण का बुरा असर सीधा फेफड़ों का पड़ता है। जिसकी वजह से फेफड़ों से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में फेफड़ों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं।

Health Tips: समय के साथ साथ भारत में वायु प्रदूषण बढ़ते ही जा रहे हैं। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। जहरीली हवा सांस लेने से सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है, जिसकी वजह से फेफड़े खराब हो सकते हैं। जहरीली हवा से न केवल फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है बल्कि, स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जिसकी वजह से कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने फेफड़ों और स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखना बेहद जरूरी है। खराब वायु प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। ये फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन आसान तरीकों के बारे में

How to protect lungs from pollution