Hypertension: हाइपरटेंशन के लक्षण और इससे राहत पाने के लिए करें इन चीजों का सेवन

Hypertension: हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर जैसा महसूस होना, थकान, सुस्ती, अचानक ब्लड प्रेशर हाई होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, गर्दन या सिर के पीछे के हिस्से में दर्द, धड़कनों की गति अनियमित होना शामिल हैं।

Hypertension Symptoms And Best Food For Hypertension In Hindi