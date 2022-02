शरीर में पोटैशियम का स्तर कम होने के लक्षण और इन चीजों के सेवन से पूरी करें पोटैशियम की कमी

एवोकाडो को सुपरफूड कहा जाता है। यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत होता है। ऐसे में पोटेशियम की कमी से जूझ रहे लोग अपनी डाइट में एवोकाडो को शामिल कर सकते हैं।

Hypokalemia Symptoms And Food For Hypokalemia In Hindi