भारत को दो बड़ी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए तैयार रहना होगा

नया साल आ गया है और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में दो खतरनाक रुझान देखे जा सकते हैं: पहला, खतरनाक बैक्टीरिया का बढ़ना, जो कई दवाइयों को हरा देगा, और दूसरा, गैर-संक्रामक रोगों का तेजी से फैलना.

India needs to be prepared for a dual threat from two major diseases