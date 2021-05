International Tea Day: सभी प्रकार की चाय के हैं अनेकों फायदे, जानिए ब्लैक टी और ग्रीन टी के बेनिफिट्स

International Tea Day: दुनिया भर में चाय के शौकीन बहुत हैं। ये हमेशा ही चाय पीना पसंद करते हैं लेकिन सर्दियों में चाय इनके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आज 21 मई को International Tea Day है। आज हम आपको चाय पीने के वे तरीके बता रहे हैं, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी परफेक्ट हैं। जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, तब से चाय न पीने वाले भी चाय पीने लगे हैं। कभी नींद भगाने के लिए अदरक वाली चाय, तो इम्युनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, काली मिर्च वाली चाय। चाय भी बहुत प्रकार की हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग ग्रीन और ब्लैक टी को काम में लेते हैं। ग्रीन और ब्लैक टी के बहुत बेनिफिट्स हैं लेकिन खासतौर पर व्यक्ति इन्हें फैट कम करने के लिए पीते हैं।

Benefits of Green tea And Black Tea

ब्लैक टी या ग्रीन टी बगैर दूध के ही पीना चाहिए तभी ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बहुत से लोग ब्लैक टी व ग्रीन टी में भीदूध मिलाकर पीना पसंद करते हैं। जिसके बारे में हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि, यदि आप ब्लैक टी या ग्रीन टी का अधिक से अधिक बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो इन्हें बगैर दूध के ही बनाना चाहिए। चाय में दूध मिला देने से इनमें मौजूद पोषक तत्व अपना असर खो देते हैं।

How to make black tea for weight loss

बगैर दूध के बनाई गई चाय व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करती हैं। इसके साथ ही ये गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे पोषक तत्व शरीर में शुगर के लेवल को भी नियंत्रित रखने का काम करते हैं। यही नहीं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं।

