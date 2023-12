JN.1 तेजी से फैल रहा है, बूस्टर डोज की जरूरत पर बोले डॉक्टर

देश में कोरोना का नया रूप JN.1 तेजी से फैल रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है. JN.1 ओमिक्रोन का ही एक छोटा रूप है, और मौजूदा टीके इस नए रूप से होने वाली बीमारी से बचाने में काफी हद तक कारगर हैं.

JN.1 is spreading rapidly, but no need for booster yet