फलों का रस तो सेहतमंद है, पर वजन बढ़ा सकता है! कैसे? जानिए सच

एक बड़ी रिसर्च से पता चला है कि रोजाना एक या उससे ज्यादा गिलास फल का जूस पीने से बच्चों और बड़ों दोनों का वजन थोड़ा बढ़ सकता है. यह रिसर्च बच्चों और बड़ों पर किए गए 42 अलग-अलग अध्ययनों का विश्लेषण करके की गई है. इस रिसर्च में सिर्फ शुद्ध फलों के जूस को देखा गया है, जिसमें चीनी न मिला हो.

Juice it Up or Weigh it Down? Study Links Fruit Juice to Weight Gain