करवा चौथ व्रत कल , सेहत का ख्याल रखने के 10 टिप्स

जयपुरPublished: Oct 31, 2023 09:43:10 am

करवा चौथ एक हिंदू त्योहार है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर का व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और फिर शाम को चांद देखने के बाद ही कुछ खाती या पीती हैं। दिन भर न खाना-पीना महिलाओं के लिए एक चुनौती हो सकती है, इसलिए इस दौरान सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है।

Stay healthy on Karva Chauth with these tips