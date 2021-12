जानिए एल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज के बढ़ने का कारण और इसका आसान इलाज

आज कल भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी और आज के समय में लोगों को व्यस्त जीवनशैली और खानपान से जुड़ी गलत आदतों की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। इन समस्याओं का समय पर इलाज न होने पर ये गंभीर रूप ले सकती हैं। खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़ी गलत आदतों की वजह से लोगों में लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं आमतौर पर यह माना जाता है कि अल्कोहल के अधिक सेवन से लिवर पर गहरा प्रभाव पड़ता है लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं खानपान की सभी गलत आदतों की वजह से आपको लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

Know the reason for the increase of alcoholic fatty liver disease