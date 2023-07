जानिए सलाद खाने का सही तरीका, जो रखेगा आपकी आंतों को स्वस्थ्य

जयपुरPublished: Jul 23, 2023 03:02:20 pm Submitted by: Anjali pratap singh

अपने खाने में सलाद को शामिल करने से हम खाने में खास न्यूट्रिएंट्स भी को शामिल कर लेते है। ताजी सब्जियां और फल विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। सलाद को आप अपने टेस्ट और अपनी डाइट के हिसाब से खाने में शामिल कर सकते हैं। अपनी अंतों को हेल्थी बनने के लिए सलाद में अपने हिसाब से बदलाव कर सकते है।

Know the right way to eat salad, which keep your intestines healthy

