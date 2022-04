Health Care Tips: नाखूनों की सेहत से भी जान सकते हैं तन की सेहत का राज

Health Care Tips: नाखून के शेप और रंग सेहत से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में कई बातें बताते हैं, इसलिए आपको भी अपने नेल्स के रंग और शेप के बारे में ये जरूरी बातें जरूर जानना चाहिए।

Health Tips In Hindi: नाखून हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं जिनके ऊपर अक्सर हम कम ध्यान देते हैं। यदि नाखूनों में ऐसे निशान दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों को इग्नोर या अनदेखा नहीं करना चाहिए। नाखून का बार-बार टूटना , इनका पीला या काला पड़ जाना ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी बीमारी के बारे में संकेत देते हैं या शरीर में होने वाली कमियों के बारे में संकेत देते हैं। इसलिए आपको भी अपने नाखूनों से जुड़ी इन बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए।

know the secret of body health with nails