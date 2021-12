जानिए प्रेगनेंसी में क्यों आती है सांसों से बदबू जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी चीजों में बदलाव आता है । गर्भावस्था के दौरान अक्सर महिलाओं को शरीर की कई बदलावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई समस्याओं से भी महिलाओं को जूझना पड़ता है। उसी में से एक समस्या है सांसों की बदबू। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार महिलाएं सांसो की बदबू का सामना करते हैं। क्या यह सामान्य आम है अगर नहीं तो इसके पीछे क्या कारण हैं ।

नई दिल्ली : प्रेगनेंसी के दौरान सांस से बदबू आना आम बात है। रिसर्च यह भी बताती है कि यह लक्षण मौखिक स्वास्थ्य की समस्याओं के आम लक्षणों में से एक है। इसके होने पर महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान सांसों से बदबू क्यों आती है। इसके लक्षण कारण और बचाव के बारे में भी जानते हैं।

