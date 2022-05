Long Covid Dangrous Sign: कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी खतरा कम नहीं, जानिए क्या है रिस्क

Long Covid Symptoms: कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में इस बीमारी के खतरे अभी बाकी हैं। दो साल बाद भी लोगों में पोस्ट कोविड सिम्पटम पाए जा रहे हैं।

Published: May 14, 2022 07:48:58 am

अगर आपको लगता है कि कोरोना से जंग लड़कर आप बीमारी से जीत गए हैं, तो आपको बता दें कि कोविड जनित बीमारियों के खतरे 2 साल बाद भी लोगों में नजर आ रहे हैं। लांग कोविड के लक्षणों में कई समस्याएं लोगों के साथ बनी हुई हैं।

Long covid signal disease and risk of infection even after 2 years