Low Blood Pressure Symptoms: लो ब्लड प्रेशर के इन 7 संकेतों को पहचानें, इन तरीकों से तुरंत बीपी होगा कंट्रोल

Low Blood Pressure Symptoms: ब्लड प्रेशर की समस्या लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतों और आरामदायक जीवनशैली के चलते कम उम्र के लोगों में भी नजर आने लगी है। हाई बीपी ही नहीं, लो बीपी भी बेहद खतरानाक होता है। अगर आपके शरीर में ये 7 लक्षण दिखें तो समझ लें आपका बीपी लो हो गया है।

Published: April 13, 2022 01:30:38 pm

ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना दोनों ही खतरनाक होता है। लो बीपी को हायपोटेंशन भी कहा जाता है। हाई बीपी को लेकर जितनी सतर्कता बरती जाती है, उतनी लो बीपी को लेकर लोग गंभीर नहीं होते। जबकि लो बीपी भी जानलेवा होता है। यदि बीपी 90 और 60 से काम रहता है तो ये लो बीपी का संकेत है। बीपी कम होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना,पानी की कमी, अत्यधिक दवाइयों का बुरा असर, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, खाना सही तरीके से न खाना या ये जेनेटिक भी हो सकता है।

Low Blood Pressure Symptoms

लो बीपी के होते हैं ये 7 लक्षण- These 7 symptoms are of low BP चक्कर सा बार-बार महहसूस होना-अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपको लगातार इस तरह की परेशानी रहती हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाकर समाधान निकालें।

बेहोशी के झोके- लोगों का बीपी कम होता है उन्हें बेहोशी हो सकती है। आप भी इस तरह के लक्षण खुद में महसूस करते हैं तो फौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और तुरंत उपचार करें।

धुंधला दिखना या अचानक के अंधेरा छाना-जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है उनकी दृष्टि भी कमजोर हो जाती है। अगर आप भी इस तरह के लक्षण खुद में महसूस कर रहे हैं तो तुरंत एलर्ट हो जाएं।

मिचली आना या उल्टी होना-कई बार कुछ मरीज़ों के साथ ऐसी परेशानी देखी जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर कम होने पर उनको वोमिटिंग की समस्या होती है। इस लक्षण को भी नजर अंदाज नहीं करें।

थकान और कमजोरी महसूस होना-अगर आपको बिना काम किए भी थकान रहती है तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। एकाग्रता में कमी होना-लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ध्यान केंद्रित करने में भी दिक्कत होती है। इस लक्षण को पहचानना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है।

सांस लेने में दिक्कत होना- लो ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सांस की गति में भी बदलाव आ जाता है। मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। BP Low होने पर तुरंत क्या खाएं पिएं कि स्थिति कंट्रोल में आ जाए

नमक वाली चीजे खाएं ताकि शरीर में सोडियम और पोटेशियम का लेवल बढ़ सकें।

एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ कर आधा चम्मच नमक मिलाकर उसका सेवन करें।

बीपी को सामान्य करने के लिए इलेक्ट्रोल का घोल बनाकर पीएं।

अगर बीपी कंट्रोल में लाना चाहते है तो आप एक कप कॉफी पी सकते हैं।

चॉकलेट भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

