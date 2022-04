फेफड़ों की गंभीर समस्या का इलाज होगा अब आसान, लंग्स में छुपे इस सेल से ही हो सकेगा ट्रीटमेंट

Lungs Damaged by Smoking : सिगरेट पी-पी कर खराब हुए फेफड़ों के इलाज के लिए अब वैज्ञानिक लंग्स में छिपे सेल से ही रिपेयर करने का दावा कर रहे हैं। लाइव साइंस के अनुसार, की ये खोज चेन स्मोकिग के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है।

Lungs Damaged Treatment Research: असल में वैज्ञानिकों ने मानव फेफड़ों में छिपी नई प्रकार की कोशिका की खोज की है जो फेफड़ों को रिकवर और उन्हें वापस से स्वस्थ करने में मदद करेगी। लाइव साइंस के अनुसार, इस नए सेल को मानव फेफड़ों के मार्ग में छिपा हुआ पाया गया है और यह कोशिका श्वसन प्रणाली की कार्यक्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

Lungs problem, respiratory disease will be treated with RAS cell