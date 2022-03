मच्छरों को भगाने के लिए नेचुरल तरीके से बनाएं रिप्लेसमेंट, तनाव से लेकर अस्थमा तक होगा दूर

Natural ways to get rid of mosquitoes -मच्छरों का प्रकोप हर मौसम में रहता है और यही कारण है कि घरों में दिन-रात मॉस्किटो रिप्लेसमेंट जलते रहते हैं। लेकिन इन मॉस्किटो रिप्लेसमेंट से कई बीमारियों का खतरा रहता है। कई लोगों को इससे एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या भी हो जाती है। कई बार ये शरीर में बिना संकेत दिए ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ऐसे में चलिए आपको बताएं कि कैसे आप घर में ही मच्छरों को भागने के उपाय कर सकते हैं। नेचुरल मॉस्किटो रिप्लेसमेंट मच्छरों के साथ तनाव और अस्थमा से भी लड़ते हैं।

Published: March 17, 2022 02:15:28 pm

घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी मच्छरों का प्रकोप कई बार चैन से नहीं रहने देता। बाजार में मिलने वाले केेमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिप्लेसटमेंट सेहत के लिए हानिकारक भी होते हैं। अस्थमा, एलर्जी का बड़ा कारण कई बार ये रिप्लेसमेंट्स होते हैं, इसलिए आपको नेचुरल तरीके से मच्छरों को भगाने का प्रयास करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो मच्छर भी भगा जाते हैं और घर में खूशबू के साथ अच्छा वातावरण बनता है। नेचुरल तरीके से मच्छरों को भागने वाले ये रिप्लेसमेंट तनाव और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने वाले होते हैं।

बता दें कि मच्छर किसी भी तेज सुंगध को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। तो चलिए जानें कि मच्छरों को नेचुरल तरीके से कैसे भगाया जा सकता है।

मच्छरों को मारने के लिए आप तीन तरीके से रिप्लेसमेंट बना सकते हैं। पहला आप स्प्रे बॉटल में इसे भर सकते हैं। दूसरा आप किसी भी इलेक्ट्रानिक रिप्लेसमेंट के खाली डिब्बे में लिक्विड को भर कर इसे स्विच में वैसे ही लगाएं जैसे बाजार से आने वाले रिप्लेसमेंट लगते हैं। तीसरा , आप डिफ्यूजर का यूज कर सकते हैं। तीनों ही तरीके कारगर होते हैं।

ड्फ्यूजर के लिए एंटी मॉस्किटो रिप्लेसमेंट- कपूर और लौंग को आप डिफ्यूजर के ऊपर रख दें। गर्मी से जब कपूर पिघलेगा तो ये लौंग को भी गर्म कर देगा और इससे जो तेज सुगंध निकलेगी वो मच्छरों की दुश्मन होगी और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। इसका धुआं एलर्जी और अस्थमा के लिए बहुत उपयोगी होता है।

किसी भी सुगंधित ऐसेंशियल ऑयल को आप डिफ्यूजर में डाल दें। इससे जो सुंगध निकलेगी वो आपके तनाव को कम करेगी और मच्छरों को भी। स्प्रे या इलेक्ट्रानिक रिप्लेसमेंट के लिए

10 एमएल लेमन युक्लिप्टस ऑयल को आप 90 एमएल नारियल या ऑलिव ऑयल में मिक्स कर लें। इसके बाद इसे किसी बोतल में बंद करके स्प्रे की मदद से घर के कोनों में छिड़क दें। इसे स्किन पर भी लगा सकते हैं या बाजार से आने वाले इलेक्ट्रानिक रिप्लेसमेंट के खाली डब्बे में भरकर यूज कर सकते हैं। स्प्रे लिक्विड को पतला करने के लिए इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं।

नीम की तेज महक से मच्छर भागते हैं। इसके लिए 30 एमएल नारियल के तेल में नीम के तेल की सिर्फ 10 बूंदें मिलाएं. इसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी या वोडका मिला दें और पूरे घर में छिड़काव कर दें।

टी ट्री ऑयल में मौजूद एंटी सेप्टिक और इनफ्लेमेटरी तत्व मच्छरों के जहरीले डंक को बेअसर कर देंगे। इसकी तेज सुगंध मच्छरों को घर में नहीं घुसने देगा। इसके लिए 30 एमएल नारियल के तेल टी ट्री ऑयल की 10 बूंदें मिलाएं। इसके बाद हल्का सा पानी दें। अब इसे स्प्रे या इलेक्ट्रानिक रिप्लेस्मेंट की डिब्बे में भर दें और यूज करें। लैवेंडर की खुशबू मच्छरों को घर से बाहर रखती है। इसके लिए 3-4 टेबल स्पून लेमन जूस, 3-4 टेबल स्पूम वेनिला और लेवेंडर ऑयल की 10-12 बूंदें किसी शीशी में मिलाकर अच्छे से मिला लीजिए और फिर घर में इसका स्प्रे करिए।

आप चाहें तो घर में कोई भी सुगंधित स्प्रे, धूप भी जला सकते हैं। इससे तनाव भी दूर होने में मदद मिलेगी। मनपसंद खुशबू दिल-दिमाग को फ्रेश करती है। (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

