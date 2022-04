Measles-Chickenpox Symptoms: स्किन पर लाल दाने की वजह खसरा या चिकनपॉक्स तो नहीं, जानिए दोनों बीमारियों के लक्षण और अंतर

Measles vs Chicken Pox Symptoms: खसरा और चिकनपॉक्स दोनों में शुरुआती लक्षण पहचान पाना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों के लक्षण लगभग एक से होते हैं। शरीर में लाल दाने इसके आम लक्षण है। दानों में अंतर कैसे पहचाने, चलिए जानें।

Published: April 18, 2022 08:38:13 am

खसरा और चिकनपॉक्स कैसे होता है -how measles and chickenpox are caused खसरा और चिकनपॉक्स दोनों ही कम्युनिकल डिजीज हैं, यानि एक से दूसरे में फैलते हैं। खसरा वायरल इंफेक्शन है। यह संक्रमित व्यक्ति के बलगम या लार, हवा के जरिए भी फैल सकता है। खसरा किसी भी आयु में हो सकता है। वहीं, चिकनपॉक्स यानि छोटा माता छूने, खांसने और छींकने से फैल सकता है। बावजूद दोनों बीमारियां एक दूसरे से अलग हैं, हालांकि इनके कुछ लक्षण एक से होते हैं।

Measles-Chickenpox Identification Causes and Symptoms

खसरा के लक्षण -Measles Symptoms स्किन पर लाल छोटे दाने जो छाती, चेहरे और पीठ के बाद पूरे शरीर में फैल जाते हैं।

तेज बुखार

थकान

गले में खराश चिकन पॉक्स के लक्षण - Chickenpox Symptoms

इसमें पहले स्किन पर लाल दाने आते हैं। सबसे पहले दाना पीठ पर आता है इसके बाद ये पूरे शरीर में फैल जाता है।

तेज बुखार

सूखी खांसी

भूख कम लगना how to recognize the difference between measles-chickenpox-खसरा-चिकनपॉक्स में अंतर कैसे पहचानें

1. चिकनपॉक्स का कारण वेरिसेला जोस्टर वायरस (Varicella-Zoster Virus) है। जबकि खसरा रोग रूबेला वायरस (Rubella Virus)) के कारण होता है। 2. चिकनपॉक्स के दाने उभरे हुए लाल होते हैं। बाद में ये खुजली होती है और ये पानी से भर जाते हैं। बाद में ये दाने फट जाते हैं और पपड़ी में बदल जाते हैं। जबकि खसरे के दाने चपटे लाल धब्बों की तरह दिखाई देते हैं।

3. चिकनपॉक्स संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। चिकनपॉक्स दानों की पपड़ियों के सूख के हवा में फैलेन, सांस या ड्रॉपलेट्स, छींकने-खांसने से भी फैलता है। खसरा रोग भी खांसने या छींकने के कारण फैलताह है।

4. शरीर पर दाने निकलने से करीब 2 दिन पहले से ही चिनकपॉक्स संक्रामक हो सकता है। यह तब तक संक्रामक रहता है, जब तक सभी दाने ठीक नहीं हो जाते हैं। जबकि खसरा दाने निकलने के 4 दिन पहले और दाने खत्म होने के 4 दिन बाद तक संक्रामक रहता है।

तो अगर आपको अपने शरीर में किसी भी तरह के लक्षण नजर आएं तो तुंरत डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को आईसोलेट कर लें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।



