खसरा का प्रकोप: लक्षण, बचाव और इलाज, सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं

मध्य प्रदेश में खसरा, एक बहुत तेजी से फैलने वाला वायरल संक्रमण, का प्रकोप चिंता का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं इसके लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में। मध्य प्रदेश के मैहर में खसरे से दो बच्चों की मौत और 17 अन्य में इस संक्रमण की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बच्चों में वैक्सीन लगवाने से खसरे को रोका जा सकता है, लेकिन कई बच्चों को महामारी के दौरान टीका नहीं लग पाया।

Measles Outbreak in MP Know the Symptoms Treatment and Prevention