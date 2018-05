स्वास्थ्य को लेकर यह बड़ी खबर है की शरीर के ब्लड में शुगर मात्रा में कमी या ज्यादा होने के पता अब 1 घंटे पहले ही किया जा सकेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी Medtronic plc medical technology, services and solutions को U.S. Food and Drug Administration (FDA) को अपने Smart CGM System को जारी रखने के लिए अप्रूवल मिल गया है। यह CGM system डाइबिटिज के 14 से 75 साल की तक की उम्र के मरीजों के लिए काफी फायदे वाला साबित होगा। Guardian Connect system दुनिया का पहला एकमात्र स्मार्ट सिस्टम है जो डायबिटिज के मरीजों को उनके शरीर के खून में ग्लूकोज की मात्रा कम या ज्यादा होने की खबर 60 मिनट यानि 1 घंटे पहले ही मिल जाएगी। यह सिस्टम एग्लोरिदम टेक्नोलॉजी के तहत डायबिटिज के मरीजों को शुगल लेवल के बारे में अलर्ट देता है।



क्या करती है Medtronic

दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी मानी जाने वाली Medtronic दुनिया की कई बड़ी कम्यूनिटिज के साथ मिलकर लोगों में डायबिटिज को मैनेज करने के लिए रास्ते को बदलने का प्रयास कर रही है। इसके लिए यह कंपनी एक्सेस को बढ़ावा देने समेत देखभाल और परिणामों में तीव्रता लाने को लेकर काफी अग्रेसिव है ताकी लोग डायबिटिज के मरीज होने के बावजूद अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने समेत ही बेहतर स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकें।

क्या है Medtronic plc

Medtronic plc आयरलैंड के Dublin में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और सॉल्युशंस कंपनी है। alleviating pain जो लाखों लोगों की जिंदगी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इक्यूपमेंट बनाने का काम करती है। Medtronic कंपनी में वैश्विक स्तर पर लगभग 84,000 कर्मचारी काम करते हैं दुनिया के 160 देशों में अपनी physicians और hospitals के तहत सर्विसेज दे रही है।