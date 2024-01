रजोनिवृत्ति के लक्षण कर रहे परेशान? ठंडे पानी में तैरने से मिलेगा आराम!

लंदन से आई खबर के मुताबिक, रजोनिवृत्ति के दौरान परेशान करने वाले लक्षणों जैसे घबराहट, गर्मी लगना, और मूड स्विंग्स को कम करने में ठंडे पानी में तैरना काफी मददगार साबित हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) के शोधकर्ताओं ने 1,114 महिलाओं पर एक अध्ययन किया, जिनमें से 785 रजोनिवृत्ति से गुजर रही थीं।

Menopause Blues Got You Down? Dive into a Cold Water Cure